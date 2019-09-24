2019-09-24T13:10:26+03:00
Происшествия

Тюменские автоинспекторы взяли под особый контроль пешеходные переходы

В областном центре увеличилось число ДТП с пешеходами
Вадим Бегун
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Автоинспекторы Тюмени защитят пешеходов.Автоинспекторы Тюмени защитят пешеходов.Фото: Вадим Бегун
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«Декада безопасности дорожного движения пешеходов» продлится в Тюмени до 30 сентября. Мероприятие проводится в связи с увеличением числа дорожно-транспортных происшествий на пешеходных переходах.

По информации регионального ГИБДД, с начала года в областном центре произошло 260 наездов на пешеходов, четыре человека погибли и более 260 получили травмы различной степени тяжести. В основном причиной ДТП становится переход пешеходами улицы вне переходов, нарушение водителями правил дорожного движения на «зебрах». Осенью дорожные инциденты чаще происходят вечером из-за отсутствия световозвращающих элементов.

– Более 16 тысяч пешеходов, нарушивших правила, и более 7 тысяч водителей, не пропустивших пешеходов на зебрах, уже привлечены в этом году к административной ответственности на территории региона, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ГИБДД напоминают, что пешеходам обязательно следует убедиться в своей безопасности перед тем, как начать переходить дорогу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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