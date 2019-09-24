Годовалый малыш травмировался в ДТП по вине пьяного тюменца

СЕГОДНЯ 12:47 2019-09-24T12:47:24+03:00

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Накануне, 23 сентября, днем в Тюмени пьяный водитель спровоцировал ДТП на улице Ветеранов Труда, 46. Подъезжая к светофору, водитель «Тойоты Аурис» не успел остановиться, иномарка въехала в стоящие у светофора «Тойота Витц» и «Ладу Ларгус».

Как рассказали инспекторы, на заднем сиденье пострадавшей машины в детском автокресле сидел годовалый мальчик, который, предварительно, получил повреждения.

– На место дорожного инцидента была вызвана бригада скорой помощи. 50-летний водитель «Тойоты Аурис» находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Результат освидетельствования на алкотестере – 1,27 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, – добавили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что за один лишь вчерашний день от управления транспортом были отстранены 16 водителей в состоянии опьянения. В выходные дни автоинспекторы задержали на дорогах региона 67 нетрезвых тюменцев за рулем.

ИСТОЧНИК KP.RU