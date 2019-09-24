На сочинском форуме современной журналистики представили тюменский проект репортажного фото

СЕГОДНЯ 12:20 2019-09-24T12:20:23+03:00

В «Сибирьфотофесте» приняли участие почти пятьсот человек

Изменить размер текста: A A

В Сочи в рамках международного форума современной журналистики был представлен совместный проект Союза журналистов России и правительства Тюменской области – XVIII межрегиональный форум репортажной фотографии «Сибирьфотофест-Тобол 2019» имени Александра Ефремова. Директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Павел Белявский рассказал подробности.

– В этом году в «Сибирьфотофесте» приняли участие 412 авторов со всей России – от Калининграда до Сахалина. Финал фотоконкурса в Тобольске прошел в форме образовательного форума, где свое профессиональное мастерство повысили более 100 фотографов со всего Уральского федерального округа. Итоговые фотовыставки проходят в пяти муниципальных образованиях региона, – сообщили Белявский.

Позже в Сочи представят мультимедийный проект «Тюменское счастье» поэта Александра Новопашина и фотохудожника Евгения Шульца, а также телевизионный фильм «Любовь приходит из Сибири», который сняли тележурналист Анатолий Омельчук и режиссер Эдуард Улыбин.

ИСТОЧНИК KP.RU