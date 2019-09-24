Не понравилось поведение: тоболяки устроили кулачные бои в кафе

СЕГОДНЯ 11:01 2019-09-24T11:01:13+03:00

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В тобольскую больницу обратился 19-летний местный житель. Парень сообщил, что его избил посетитель кафе, которому не понравилось замечание молодого человека.

– Тоболяк отдыхал в увеселительном заведении города. Когда он вышел на улицу покурить, ему не понравилось поведение одного из посетителей. Между мужчинами произошел конфликт, в результате которого подозреваемый нанес пострадавшему несколько ударов кулаками. После инцидента злоумышленник скрылся на автомобиле такси в неизвестном направлении, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Позже оперативники задержали 22-летнего нападавшего, который признал свою вину. Его отпустили из отдела с подпиской о невыезде. По данному факту возбуждено уголовное дело, тоболяк может отправить в колонию на восемь лет.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что тоболяк еле унес ноги от разъяренного собутыльника с арматурой. Мужчины всю ночь распивали спиртное.

ИСТОЧНИК KP.RU