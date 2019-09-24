2019-09-24T11:53:26+03:00
Происшествия

Тюменке ограничили свободу из-за наезда на пешехода

Женщина полностью признала свою вину
Вадим Бегун
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Тюменке ограничили свободу из-за наезда на пешехода.Тюменке ограничили свободу из-за наезда на пешехода.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени вступил в законную силу приговор суда в отношении 23-летней местной жительницы. Она нарушила правила дорожного движения, сбив человека на пешеходном переходе.

Утром 19 апреля этого года девушка на автомобиле «Ниссан» двигалась по проезжей части улицы проезд Солнечный в направлении проезда Заречного. При этом скорость машины не обеспечивала ей возможность постоянного контроля за движением транспортного средства.

– Приближаясь к регулируемому пешеходному переходу, в районе дома 27 по проезду Заречный, она на красный сигнал светофора въехала на пешеходный переход и задавила человека. Пешеход отправился в больницу с переломом левой височной кости, левой ключицы, ушибом головного мозга, кровоподтеками и ссадинами, – рассказали подробности в пресс-службе Центрального районного суда Тюмени.

Подсудимая полностью признала свою вину, добровольно возместила моральный вред потерпевшей и извинилась перед ней. Суд учел то, что степень общественной опасности содеянного относится к категории преступлений небольшой тяжести и назначил наказание в виде десяти месяцев ограничения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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