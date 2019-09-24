Тюменцы осквернили могилы ради выпивки

СЕГОДНЯ 11:26 2019-09-24T11:26:28+03:00

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В Тюменской области направлено в суд уголовное дело в отношении жителя поселка Богандинский. Мужчина обвиняется в повреждении надмогильных сооружений, совершенном группой лиц по предварительному сговору и краже.

– В июне этого года тюменец со своим знакомым, материалы в отношении него выделены в отдельное производство, на кладбище поселка Богандинский демонтировал металлические трубы, на которых закреплялись надгробья. В результате действий злоумышленников было повреждено тринадцать надгробных плит, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве добавили, что общий размер ущерба, причиненного родным усопших, составил более 11 тысяч рублей. На такую сумму приятели накупили себе алкоголя после того, как трубы были сданы на металлолом. По данному уголовному делу уже утверждено обвинительное заключение, материалы дела направлены в Тюменский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU