Хотел весело отметить день рождение друга: тюменцу дали пять суток за кражу виски

СЕГОДНЯ 10:11 2019-09-24T10:11:56+03:00

Праздник не удался с самого начала

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В Тюмени молодой человек в гипермаркете «Ашан» украл несколько бутылок виски, чтобы весело отметить день рождения своего друга. Однако после злодеяния тюменец отправился на скамью подсудимых.

Суд назначил парню пятьдесят часов обязательных работ, однако он решил просто проигнорировать решение судьи. Тогда в отношении должника был оформлен привод в отдел, исполнительное производство возбудили в Калининском РОСП.

– Молодой человек сообщил, что у него острая нехватка времени для отбывания работ. В этот же день его доставили в мировой суд Калининского округа, где ему, как не имеющему постоянного места работы, назначили административный арест на 5 суток, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что после отбывания ареста в изоляторе молодому человеку все-таки придется отработать назначенные ранее пятьдесят часов, ведь арест вовсе не освобождает от обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU