2019-09-24T10:33:30+03:00
Общество

Тюменское озеро Алебашево хотят изменить за два года

Здесь будет располагаться новый культурный центр города
Вадим Бегун
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Тюменское Алебашево изменят за два-три года. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.Тюменское Алебашево изменят за два-три года. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
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В Тюмени на стадию реализации вышел проект преобразования озера Алебашево. В ближайшее время начнется очистка водоема.

Лидер проекта «Event-park озера Алебашево» Артема Андросова отчитался о проведенной работе над проектом благоустройства водоема в заречной части Тюмени. По его мнению, уже сейчас есть заметные результаты.

– На сегодняшний день проведены общественные мероприятия по расчистке прибрежной зоны. Более 10 тысяч жителей вовлечено в соучаствующее проектирование территории. В ближайшее время начнется очистка озера, – сообщил Андросов. Он уверен, что в ближайшие 2-3 года здесь удастся создать новый культурный и событийный центр города путем функционального наполнения и благоустройства озера Алебашево и прилегающей территории.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала, что на плавучем понтоне на Алебашево появится чум, который летом будет служить сценой. Позже тут появятся места для активного отдыха, экстремального спорта, прогулочные зоны, гастрономическая аллея, плавучая сцена и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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