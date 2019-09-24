Продала героин знакомой: тюменка села на двенадцать лет за сбыт наркотиков

СЕГОДНЯ 09:22 2019-09-24T09:22:25+03:00

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В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы. Женщина признана виновной незаконном сбыте и покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

– Согласно материалам уголовного дела, в мае этого года 23-летняя жительница Тюмени продала своей знакомой более трех граммов героина. Уже на следующий день женщина приобрела еще около ста граммов наркотиков, чтобы в будущем их реализовать. Однако продать крупную партию запрещенных веществ она не смогла, так как была задержана сотрудниками полиции, – рассказали в пресс-службе Центрального районного суда города Тюмени.

В суде добавили, что наркотические средства были у женщины были изъяты. Сама она на заседании в совершении преступлений признала частично. Суд учел наличие смягчающих наказание обстоятельств и назначил подсудимой двенадцать лет лишения свободы. Свой срок преступница будет отбывать в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU