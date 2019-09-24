Проникся проблемой: влюбленный тюменец выплатил пятимиллионный долг своей девушки

СЕГОДНЯ 08:59 2019-09-24T08:59:43+03:00

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В Тюмени уверенная в своих финансовых силах местная жительница взяла в ипотечную рассрочку дом, однако справиться с выплатами не смогла. Каково же было удивление, когда ее молодой человек внезапно решил проблему.

– Долг перед банком составил почти пять миллионов рублей. Судебные решения в подобных ситуациях примерно одинаковые – это вынесение об обращении взыскания на приобретенный дом. Судебный пристав-исполнитель Калининского РОСП уже готовила соответствующий пакет документов для ареста залогового дома, оповестив об этом должницу. Но все кардинально изменилось, когда в отдел пришел молодой человек с кассовым чеком об оплате по данному исполнительному производству, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

Оказалось, что местный житель так проникся серьезной проблемой своей девушки, что разом оплатил всю сумму за ее дом. Таким образом, исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.

ИСТОЧНИК KP.RU