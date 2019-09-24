2019-09-24T09:44:35+03:00
Происшествия

Есть пострадавший: в тюменской многоэтажке горела квартира

Сейчас устанавливаются причины возгорания
Вадим Бегун
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В Тюмени на улице Холодильной горела квартира в многоэтажке. Фото - соцсети.В Тюмени на улице Холодильной горела квартира в многоэтажке. Фото - соцсети.
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В Тюмени на улице Холодильной накануне, 23 сентября, в девятиэтажном жилом доме произошел пожар. Очевидцы приняли снимать происходящее на видеокамеру и выкладывать в социальные сети.

О том, что в многоэтажном доме горит одна из квартир, спасателям сообщили очевидцы. Позже выяснилось, что источник возгорания находился в однокомнатной квартире на четвертом этаже.

– Из зоны воздействия опасных факторов пожара был спасен один человек, еще 15 эвакуированы. В результате пожара огонь повредил внутреннюю отделку и имущество на площади один квадратный метр. Возгорание удалось ликвидировать подручными средствами, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что в результате инцидента один человек отравился продуктами горения и был доставлен в Областную клиническую больницу. В настоящее время дознаватели устанавливают причину возгорания, передает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU

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