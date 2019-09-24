Тюменские следователи разберутся в конфликте между врачами и родственниками умершего, устроившими скандал в больнице

СЕГОДНЯ 08:12 2019-09-24T08:15:34+03:00

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В Тюмени начата доследственная проверка по обращению родственников в СМИ о том, что в одной из больниц областного центра местному жителю врачи отделения реанимации не оказали медицинскую помощь. После ряда процедур следователи примут процессуальное решение.

– В информации средств массовой информации региона указано, что 20-летний мужчина, попавший в дорожно-транспортное происшествие, 19 сентября был доставлен в одну из больниц областного центра, однако доктора не оказали ему помощь. Следователи проверят доводы, изложенные в информации СМИ, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что будут опрошены очевидцы произошедшего, после чего можно проводить судебно-медицинскую экспертизу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что родственники погибшего парня чуть не вынесли дверь нейрореанимации тюменской больницы. Они довели до слез медсестру, которая дежурила в ту ночь. Также стали известны подробности ДТП на Салаирском тракте, в результате которого погиб молодой человек.

ИСТОЧНИК KP.RU