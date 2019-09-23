2019-09-23T19:47:12+03:00
Общество

Ольга Кузнечевских пожелала участникам Губернаторской школы успешной реализации проектов

Стартовал новый этап стратегической инициативы «Кадры для будущего региона»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Ольга Кузнечевских пожелала участникам Губернаторской школы успешной реализации проектовОльга Кузнечевских пожелала участникам Губернаторской школы успешной реализации проектов
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Заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента социального развития региона Ольга Кузнечевских приняла участие в торжественном открытии Губернаторской школы – нового этапа стратегической инициативы «Кадры будущего для региона». Мероприятие стартовало сегодня, 23 сентября, на базе областного центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири». Она встретила участников инициативы приветственными словами и пожелала участникам нового этапа инициативы успешной реализации проектов.

Губернаторская школа проводится для формирования проектных команд из участников инициативы и их обучения проектной деятельности. Образовательная программа школы включает в себя: очное знакомство участников инициативы, объяснение перспектив и возможностей участия в инициативе «Кадры будущего для регионов», формирование проектных команд в соответствии с тематикой проекта и образовательные интенсивы по проектной деятельности для всех участников инициативы.

Уже завтра с 14 до 16 часов состоится кульминация образовательной программы – форсайт-сессия «Конвейер проектов». При поддержке тьюторов и наставников проектные команды участников презентуют свои проекты перед представителями регионального правительства. По итогам Губернаторской школы участники получат первичные навыки ведения проектной деятельности. Появятся проектные команды, которые сформируют идею проекта с краткосрочными и долгосрочными перспективами.

Отметим, что в новом этапе принимают участие 140 детей из 20 муниципальных образований.

ИСТОЧНИК KP.RU

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