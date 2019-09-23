В Тюменской области обсудили вопросы поддержки проектов в сфере «сквозных» цифровых технологий

СЕГОДНЯ 19:13 2019-09-23T19:13:58+03:00

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Представители органов власти Тюменской, Курганской, Свердловской и Челябинской областей, а также Югры и ЯНАО приняли участие в совещании, которое состоялось по инициативе Российского фонда развития информационных технологий (РФИТ) с участием представителей Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, ВЭБ.РФ и Фонда «Сколково». Организатором совещания выступил департамент информатизации Тюменской области.

В общей сложности в совещании приняли участие 150 человек, включая представителей научного сообщества и компаний, заинтересованных во внедрении IT-проектов, основанных на «сквозных цифровых технологиях. С приветственным словом к участникам совещания обратились заместитель губернатора Тюменской области Владимир Сысоев и директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич.

Директор департамента грантового финансирования РФРИТ Алексей Бойко рассказал о требованиях к получателям гранта и региональным проектам, а также о критериях и порядке отбора получателей гранта в рамках постановления Правительства РФ. Также на совещании выступил вице-президент блока инноваций и цифровой экономики ВЭБ.РФ Константин Гринфельд, который рассказал о поддержке малого и корпоративного бизнеса, и директор по акселерации кластера информационных технологий Фонда «Сколково» Алексей Борисов. Он поведал об участии Фонда «Сколково» в реализации поддержки пилотных проектов в рамках постановления Правительства РФ. Исполнительный директор Западно-Сибирского инновационного центра Александр Сакевич рассказал о мерах поддержки Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.

Кроме того, 9 компаний УФО представили перед экспертами и потенциальными заказчиками проекты, которые реализуются с использованием сквозных цифровых технологий (искусственный интеллект, блокчейн, интернет-вещей) и т.д.

ИСТОЧНИК KP.RU