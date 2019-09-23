Тюменская область укрепляет сотрудничество с Узбекистаном

СЕГОДНЯ 18:16 2019-09-23T18:16:37+03:00

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Генеральный консул Республики Узбекистан Абдусалом Хатамов на прошлой неделе нанёс первый официальный визит в Тюменскую область с момента открытия в 2018 году Генконсульства Республики Узбекистан в Екатеринбурге. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, во время поездок в регионы Генконсул знакомится с представителями органов власти, посещает крупные предприятия, значимые научно-образовательные и культурные учреждения.

В Тюмени господин Хатамов пробыл один день. Во время визита он встретился с заместителем губернатора Тюменской области Вячеславом Вахриным, посетил ТюмГУ, где учатся более 800 узбекских студентов и провёл рабочую встречу с представителями департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, Управления по вопросам миграции УМВД России по Тюменской области и руководителем узбекской диаспоры.

Как ранее писала «Комсомольская правда – Тюмень» в октябре 2018 года делегация региона во главе с губернатором Тюменской области Александром Моором приняла участие в I Форуме межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном с участием глав государств в Ташкенте.

На форуме Александр Моор подписал Соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах с Хокимиятом Ташкентской области, а также провёл ряд официальных и деловых переговоров. В октябре 2019 года ожидается ответный визит официально-деловой делегации Ташкентской области в Тюмень.

ИСТОЧНИК KP.RU