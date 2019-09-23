2019-09-23T18:04:20+03:00
Спорт

Тюменскому спорткомплексу «Олимпия» присвоено имя Валентина Зуева

Распоряжение подписал губернатор Тюменской области Александр Моор
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Тюменскому спорткомплексу «Олимпия» присвоено имя Валентина ЗуеваТюменскому спорткомплексу «Олимпия» присвоено имя Валентина ЗуеваФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
Изменить размер текста:

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение о присвоении зданию спортивного комплекса «Олимпия» ТюмГУ имени Валентина Зуева. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, соответствующее ходатайство направили региональные общественные организации «Олимпийский совет Тюменской области» и «Совет ветеранов спорта Тюменской области».

Валентин Зуев внёс огромный вклад в развитие физической культуры и спорта Тюменской области. С 2004 по 2016 годы он возглавлял Институт физической культуры ТюмГУ, был заслуженным работником физической культуры, награждён правительственными и региональными наградами.

Для выполнения национального проекта «Демография» в части федерального проекта «Спорт – норма жизни» предусмотрена большая программа по строительству спортивных объектов в Тюменской области. Ведётся планомерная работа по развитию спортивной инфраструктуры – сейчас 3,7 тысячи спортивных сооружений.

- С каждым годом в Тюменской области растет число людей, занимающихся физической культурой и спортом. Важно, чтобы условия для занятий физкультурой были не только в залах. Думаю, что развитие инфраструктуры и тенденция в современном обществе к здоровому образу жизни и правильному питанию позволят нам выполнить задачи национального проекта, - отметил Александр Моор.

По статистике, в I полугодии 2019 года 43,8% жителей Тюменской области в возрасте от 3 до 79 лет (620 тыс. человек), систематически занимались физической культурой и спортом. Тогда как год назад – на 15 тысяч человек меньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ольга Кузнечевских пожелала участникам Губернаторской школы успешной реализации проектов
Генеральный консул ФРГ Матиас Крузе посетил Тюменскую область с рабочим визитом
В Тюменской области обсудили вопросы поддержки проектов в сфере «сквозных» цифровых технологий
В Тюменской области состоится XII Слёт школьных лесничеств
Тюменская область укрепляет сотрудничество с Узбекистаном
Экспорт Тюменской области в Азербайджан вырос в два раза
Более 220 тысяч тюменцев получили прививку против гриппа
Тюменскому мигранту грозит двадцать лет тюрьмы за перевозку наркотиков в пассажирском транспорте
Уксус в глаз, топор в голову: тюменские медики рассказали о беспокойных выходных
В Тюмени затянулся ремонт участка улицы 30 лет Победы
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотечным программам
Нелегальные автогонщики собирались у ТЦ «Лента» в Тюмени этой ночью
Тюменских водителей попросили не ждать первого снега и «переобуться» на зимнюю резину
«Возле могил – грязь»: тюменцы пожаловались на заброшенное кладбище
Стали известны подробности ДТП на Салаирском тракте, в результате которого погиб мужчина
Тюменца лишили свободы на полгода за пьяную езду на тракторе
Родственники погибшего парня чуть не вынесли дверь нейрореанимации в тюменской больнице
В АО «Транснефть – Сибирь» завершился слет молодых специалистов
В деревню Парёнкина Тюменского района пришёл газ
В Тюмени скончался 19-летний участник ДТП на Салаирском тракте
В лыжной маске и с топором: тюменец за два дня ограбил АЗС и пункт приема металла