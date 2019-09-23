Тюменскому спорткомплексу «Олимпия» присвоено имя Валентина Зуева

СЕГОДНЯ 18:04 2019-09-23T18:04:20+03:00

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Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение о присвоении зданию спортивного комплекса «Олимпия» ТюмГУ имени Валентина Зуева. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, соответствующее ходатайство направили региональные общественные организации «Олимпийский совет Тюменской области» и «Совет ветеранов спорта Тюменской области».

Валентин Зуев внёс огромный вклад в развитие физической культуры и спорта Тюменской области. С 2004 по 2016 годы он возглавлял Институт физической культуры ТюмГУ, был заслуженным работником физической культуры, награждён правительственными и региональными наградами.

Для выполнения национального проекта «Демография» в части федерального проекта «Спорт – норма жизни» предусмотрена большая программа по строительству спортивных объектов в Тюменской области. Ведётся планомерная работа по развитию спортивной инфраструктуры – сейчас 3,7 тысячи спортивных сооружений.

- С каждым годом в Тюменской области растет число людей, занимающихся физической культурой и спортом. Важно, чтобы условия для занятий физкультурой были не только в залах. Думаю, что развитие инфраструктуры и тенденция в современном обществе к здоровому образу жизни и правильному питанию позволят нам выполнить задачи национального проекта, - отметил Александр Моор.

По статистике, в I полугодии 2019 года 43,8% жителей Тюменской области в возрасте от 3 до 79 лет (620 тыс. человек), систематически занимались физической культурой и спортом. Тогда как год назад – на 15 тысяч человек меньше.

ИСТОЧНИК KP.RU