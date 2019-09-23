Экспорт Тюменской области в Азербайджан вырос в два раза

СЕГОДНЯ 17:54 2019-09-23T17:54:28+03:00

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В первом полугодии 2019 года экспорт Тюменской области в Азербайджанскую Республику вырос почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области со ссылкой на данные таможенной статистики, в 2019 году экспорт составил 976,04 тыс. долларов, тогда как в 2018 году – 545,43 тыс. долларов.

Это во многом стало возможным благодаря визитам тюменских делегаций в Азербайджан, начиная с 2016 года. В течение трёх лет проводились бизнес-миссии, в рамках которых заключено несколько контрактов на поставки тюменской продукции. В октябре-ноябре ожидается бизнес-миссия делегации Азербайджана в Тюменскую область, направленная на укрепление торгово-экономических связей и расширение взаимной торговли.

На прошлой неделе Генеральный консул Азербайджанкой Республики в Екатеринбурге Искендеров Ильгар Фазиль оглы посетил Тюменскую область. Также в составе делегации работал консул Салимханов Рамин Адил оглы. Визит обоих представителей генконсульства был приурочен к участию в Тюменском нефтегазовом форуме. Генеральный консул осмотрел специализированную выставку инновационных проектов «НЕФТЬ и ГАЗ. Топливно-энергетический комплекс – 2019», встретился с руководством и посетил оптово-розничный центр «Юг», АО «Антипинский НПЗ».

Также Генконсул встретился с заместителем губернатора Тюменской области Вячеславом Вахриным. Стороны обсудили перспективы сотрудничества между Тюменской областью и Азербайджанской Республикой в торгово-экономической и социально-гуманитарной сферах.

ИСТОЧНИК KP.RU