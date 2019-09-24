2019-09-24T07:44:22+03:00
Звезды

В Тюменской области почтят память Бориса Щербины

Торжественные мероприятия посвящены 100-летней годовщине со дня рождения одного из главных ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС
Вадим Бегун
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Тюменцев приглашают почтить память Бориса Щербины. Фото - управление массовых коммуникаций Тюменской области.Тюменцев приглашают почтить память Бориса Щербины. Фото - управление массовых коммуникаций Тюменской области.
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В Тюменской научной библиотеке имени Менделеева в четверг, 26 сентября, состоится презентация книги «Слово о Борисе Щербине». Она приурочена к 100-летней годовщине со дня рождения государственного и партийного деятеля СССР, Героя соцтруда Бориса Щербины.

По информации управления массовых коммуникаций Тюменской области, в книге собраны воспоминания коллег и родных Бориса Евдокимовича, а также опубликовано его последнее интервью. В ходе презентации состоится гашение почтовых конвертов, посвященных 100-летию Щербины.

В ведомстве напомнили, что Борис Щербина внес неоценимый вклад в экономическое развитие нашей страны, приложив все силы для создания топливно-энергетического комплекса. Его можно назвать основателем качественно новой индустриально-мобильной отрасли по созданию трубопроводов и обустройству нефтегазовых месторождений. За десятилетие его нахождения во главе Миннефтегазстроя СССР строители создали целую сеть газо- и нефтепроводов, ведущих в западную часть страны и за рубеж. Борис Евдокимович был председателем Правительственной комиссии по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и землетрясений в Армении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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