Ревнивый тюменец побил сожительницу прямо в банке
В Исетском районе местный житель нанес побои своей сожительнице. Жительница села Минино сообщила об инциденте в полицию.
– 37-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения. пришел в банковское учреждение, где работает его сожительница. Женщина попросила его вернуться домой и все вопросы выяснить в вечернее время. Он ушел, но через некоторое время вновь вернулся. Потерпевшая вышла из кабинета, чтобы поговорить с ним, но мужчина стал ее избивать. Причиной агрессии, как пояснил позже задержанный, стала ревность, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.
В ведомстве пояснили, что подобный инцидент в семейной жизни исетчан не первый: ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за подобный проступок. Возбуждено уголовное дело. Наказание подразумевает штрафные санкции, обязательные либо исправительные работы, однако возможен и арест.
ИСТОЧНИК KP.RU