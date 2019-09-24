2019-09-24T06:20:42+03:00
Общество

Тюменская православная гимназия выиграла конкурс на лучшее озеленение пришкольного участка

Заведению торжественно вручили садовые фигурки
Вадим Бегун
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Тюменская православная гимназия получила садовые фигурки за лучшее озеленение двора. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.Тюменская православная гимназия получила садовые фигурки за лучшее озеленение двора. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
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В Тюмени прошел конкурс на лучшее озеленение пришкольного участка. Победителем стала Православная гимназия, а всего в конкурсе участвовали более десяти общеобразовательных организаций.

В рамках конкурса участники продемонстрировали конкурсной комиссии интересную разбивку цветников у фасадов школ, креативное оформление цветочных клумб и посадки вьющихся растений. Конкурсная комиссия также высоко отметила поддержание порядка травяного покрова на территории пришкольных участков.

По итогам конкурса призовые места распределились следующим образом: 1-е место – частное общеобразовательное учреждение «Православная гимназия»; второе взяла школа № 70, корпус 1; третье место за МБОУ школа-интернат «Горизонт» города Тюмени.

По информации департамента городского хозяйства администрации города Тюмени, учреждения-участники, занявшие призовые места, были награждены дипломами и садовые фигурки. Кроме того, школы № 40, № 88 (корпус 2), № 60, № 13, № 69 (корпус 1) отмечены поощрительными призами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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