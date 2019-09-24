Погода на 23 сентября в Тюмени: пасмурно и холодно

СЕГОДНЯ 05:00 2019-09-24T05:00:47+03:00

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Сегодня, 23 сентября, в Тюмени солнце будет редко показываться из-за облаков. Ночью пойдет мелкий дождь, но к утру он закончится. Вся остальная часть дня пройдет без осадков.

Температура воздуха ночью составит +1 градус, днем потеплеет до 7 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +8. Вечером столбик термометра опустится до отметки +2 градусов. В этот день ожидается северо-западный ветер, переходящий в юго-западный, 2-4 метра в секунду.

24 сентября отмечается день преподобной Феодоры (Федоры) Александрийской. С этого дня начинается Золотая осень, которая продлится до 15 октября. На Федору наши предки наблюдали за пчелами: если они открывают в другой раз летку, то будет продолжительная и теплая осень. В это время бывают последние грозы перед началом зимы.

ИСТОЧНИК KP.RU