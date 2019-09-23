Более 220 тысяч тюменцев получили прививку против гриппа

СЕГОДНЯ 16:08 2019-09-23T16:08:07+03:00

Всего планируется привить почти 700 тысяч человек

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В Тюменской области прививку против гриппа получили 225 тысяч местных жителей. Превышения эпидемических порогов не установлено, случаев гриппа также не зарегистрировано.

В тюменском Роспотребнадзоре напомнили, что традиционным способом предупреждения заболевания гриппом является вакцинация. Дети до шести лет, беременные женщины, взрослые старше 60 лет и другие прививаются за счет средств, выделенных из федерального бюджета. На сегодняшний день привито против гриппа 225 252 человека, из них 63 253 детей и 161 999 взрослых. Всего же к эпидсезону гриппа и ОРВИ 2019-2020 годов планируется привить 676 тысяч человек.

– Во избежание длительной нетрудоспособности и госпитализации работающих граждан работодателям необходимо привить своих сотрудников. Для обеспечения максимальной индивидуальной и коллективной защиты прививками нужно охватить не менее 75% сотрудников коллектива, – рассказали в пресс-службе ведомстве.

Там напомнили, что оптимальным временем проведения прививок против гриппа является сентябрь и октябрь, чтобы иммунитет после проведенной прививки от гриппа успел сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости.

ИСТОЧНИК KP.RU