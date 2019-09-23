Тюменскому мигранту грозит двадцать лет тюрьмы за перевозку наркотиков в пассажирском транспорте

СЕГОДНЯ 15:43 2019-09-23T15:43:06+03:00

В Тюменской области мигрант перевозил "синтетику" с пассажирами. Фото - ОМВД по Уватскому району.

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В Увате полицейские задержали подозреваемого в сбыте наркотиков в особо крупном размере. Мужчина перевозил «синтетику» в автомобиле компании, занимающейся пассажирскими перевозками.

В ходе досмотра личных вещей пассажиров обнаружено и изъято порошкообразное вещество, расфасованное в 12 полиэтиленовых пакетах. Владельцем сумки с неизвестным веществом оказался 22-летний гражданин одной из бывших советских республик.

– Экспертиза установила, что изъятое средство является наркотиком синтетического происхождения, массой порядка трех килограммов. По версии следствия, задержанный транспортировал наркотические вещества с целью дальнейшего сбыта, – рассказали подробности в ОМВД по Уватскому району.

В ведомстве добавили, что в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет со штрафом до одного миллиона рублей. В настоящее время расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU