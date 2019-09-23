В Тюмени затянулся ремонт участка улицы 30 лет Победы

СЕГОДНЯ 15:03 2019-09-23T15:03:52+03:00

В Тюмени участок улицы 30 лет Победы сдадут в начале ноября. Фото: Вадим Бегун

Дорогу должны были открыть еще три дня назад

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В Тюмени строители затянули со сдачей в эксплуатацию участка улицы 30 лет Победы от здания №23 до здания № 27. Дорогу должны были открыть для движения еще 20 сентября, теперь же срок продлили до 1 ноября.

В департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени дополнительно сообщили, что дорога закрыта в связи с реконструкцией транспортной развязки по улице Мельникайте через железную дорогу «Москва – Владивосток». Объехать ремонтируемый участок можно по улицам Николая Федорова и Валерии Гнаровской, а также межквартальным проездам.

Фото - департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

В ведомстве пользователей автомобильных дорог попросили учитывать информацию при выборе маршрута движения, заранее планировать выезд и следовать указаниям дорожных знаков.

ИСТОЧНИК KP.RU