В деревню Парёнкина Тюменского района пришёл газ

СЕГОДНЯ 12:11 2019-09-23T12:11:58+03:00

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В Тюменском районе 20 сентября в промышленную эксплуатацию запущен газопровод в деревне Парёнкина – отныне подключиться к природному газу могут 115 домовладений. Как рассказали в пресс-службе губернатора Тюменской области, проект реализован в рамках региональной программы газификации 2018-2022 года. Согласно ей, планируется построить 246 газопроводов общей протяжённостью 943 километра. Получить природный газ смогут жители более 20 тысяч квартир и домовладений.

По словам главы региона Александра Моора, в регионе высокая степень газификация, но эта тема остаётся важной для муниципалитетов.

- Правительство региона продолжает делать все необходимое для того, чтобы любой желающий мог быстро и недорого получить доступ к газу. Мы продолжим предоставлять региональную льготу по налогу на имущество, будет сохранено и субсидирование для льготных категорий населения при подключении домовладений к газовым сетям, - отметил губернатор.

Как ранее писала «Комсомольская правда – Тюмень», 9 сентября 2019 года в Москве было подписано первое в России соглашение о взаимодействии регионального правительства, ФАС России, компании «Газпром газораспределение Север» и управляющей организации «Газпром межрегионгаз Север». Регуляторный контракт закрепляет эффективную модель региональной газификации, которая позволяет ускоренными темпами строить в регионе газовые сети.

В результате подписанного соглашения Тюменская область за пять лет получит дополнительные 1 млрд 350 млн рублей, что позволит довести уровень газификации региона до 98%.

ИСТОЧНИК KP.RU