2019-09-23T11:26:29+03:00
Происшествия

В лыжной маске и с топором: тюменец за два дня ограбил АЗС и пункт приема металла

По факту разбоя возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменец ради наркотиков ограбил АЗС и пункт приема металла. Фото - пресс-служба управления МВД по Тюменской области.Тюменец ради наркотиков ограбил АЗС и пункт приема металла. Фото - пресс-служба управления МВД по Тюменской области.
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В Тюменском районе местный житель с коротким промежутком времени совершил два разбойных нападения. В первом случае он ограбил автозаправочную станцию, во втором – пункт приема металла. Преступнику удалось заработать примерно 30 тысяч рублей.

– В ходе допроса 30-летний рассказал, что преступления совершил, чтобы достать деньги для покупки наркотиков. Взяв лыжную маску и топор, отправился на АЗС, где, угрожая сотруднице, похитил из кассы больше 15 тысяч рублей. Но деньги быстро закончились, и уже утром следующего дня он отправился на новое преступление, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Как оказалось, ранее мужчина сдавал металл в пункт приема и заметил где хранится наличность. Действуя по аналогичной преступной схеме, злоумышленник похитил 16 500 рублей. В настоящее время по факту разбоя возбуждено уголовное дело. Тюменец может отправить в колонию на десять лет. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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