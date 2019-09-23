В лыжной маске и с топором: тюменец за два дня ограбил АЗС и пункт приема металла
В Тюменском районе местный житель с коротким промежутком времени совершил два разбойных нападения. В первом случае он ограбил автозаправочную станцию, во втором – пункт приема металла. Преступнику удалось заработать примерно 30 тысяч рублей.
– В ходе допроса 30-летний рассказал, что преступления совершил, чтобы достать деньги для покупки наркотиков. Взяв лыжную маску и топор, отправился на АЗС, где, угрожая сотруднице, похитил из кассы больше 15 тысяч рублей. Но деньги быстро закончились, и уже утром следующего дня он отправился на новое преступление, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.
Как оказалось, ранее мужчина сдавал металл в пункт приема и заметил где хранится наличность. Действуя по аналогичной преступной схеме, злоумышленник похитил 16 500 рублей. В настоящее время по факту разбоя возбуждено уголовное дело. Тюменец может отправить в колонию на десять лет. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU