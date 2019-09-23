2019-09-23T10:16:57+03:00
Происшествия

Нож в спину: тюменец зарезал своего престарелого отца

Преступник уже задержан
Вадим Бегун
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Тюменец зарезал своего отца кухонным ножом. Фото - пресс-служба СК по Тюменской области.Тюменец зарезал своего отца кухонным ножом. Фото - пресс-служба СК по Тюменской области.
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В Тюмени предъявлено обвинение 47-летнему жителю Тюмени. Мужчина кухонным ножом зарезал своего собственного отца.

– Накануне вечером, 22 сентября, между обвиняемым и его 72-летним отцом, находившимися в совместной квартире по улице Игримская, произошел конфликт. В ходе ссоры обвиняемый схватил кухонный нож и нанес удар потерпевшему в область груди, а затем в область спины. От полученных ран мужчина погиб на месте, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что злоумышленник был установлен и задержан. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в Тюменской области отец едва не убил собственного сына. В ходе застолья между родственниками возникла ссора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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