2019-09-23T11:02:32+03:00
Происшествия

Пожилая тюменка лишилась денег, поверив мошеннику, сулившего излечение

Возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменка лишилась денег, поверив мошеннику. Фото - pixabay.com.Тюменка лишилась денег, поверив мошеннику. Фото - pixabay.com.
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77-летняя тюменка лишилась крупной суммы. Помог расстаться с деньгами ей лже-сотрудник лечебного заведения.

– Потерпевшей на стационарный телефон поступил звонок от неизвестного. Звонивший представился сотрудником крупного медицинского центра и под предлогом продажи лекарственных средств от онкологических заболеваний похитил 150 тысяч рублей. Пожилая тюменка самостоятельно перевела денежные средства через отделение банка на указанный мошенником счет, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

По ее словам, женщина поняла, что стала жертвой мошенников, только тогда, когда не получила обещанного товара. В настоящее время стражи правопорядка устанавливают личность злоумышленника, которому грозит до пяти лет тюрьмы. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Стражи правопорядка рекомендуют жителям города почаще навещать пожилых родственников, проводить с ними беседы и рассказывать о схемах, которыми пользуются мошенники. Напомните пенсионерам, что ни в коем случае нельзя переводить деньги, получив инструкции от неизвестных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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