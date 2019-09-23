2019-09-23T09:31:26+03:00
Происшествия

Груда металла: на ТКАДе микроавтобус врезался в ограждение

В ДТП есть один пострадавший
Вадим Бегун
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Микроавтобус врезался в ограждение на ТКАД. Фото - соцсети.Микроавтобус врезался в ограждение на ТКАД. Фото - соцсети.
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Сегодня утром, 23 сентября, на тюменской объездной дороге произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие. Микроавтобус «Хендай Старекс» врезался в ограждение, и тут же превратился в груду искореженного железа.

– Предварительно, причиной происшествия стало превышение скорости на скользкой дороге. По словам автомобилистов, утром наблюдался гололед. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля – у него диагностировали ушиб грудной клетки, – рассказали подробности в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области.

Водителям рекомендуют соблюдать осторожность и соблюдать скоростной режим, так как проезжая часть на мостах и путепроводах может быть скользкой, передает «МегаТюмень».

Это не первое ДТП на ТКАД за последние два месяца. Так, в начале августа на трассе, скользкой от дождя, погиб водитель легкового атвомобиля. Смертельная авария произошла на объездной дороге в районе поворота на СНТ «Рябинка-2».

ИСТОЧНИК KP.RU

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