Груда металла: на ТКАДе микроавтобус врезался в ограждение
Сегодня утром, 23 сентября, на тюменской объездной дороге произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие. Микроавтобус «Хендай Старекс» врезался в ограждение, и тут же превратился в груду искореженного железа.
– Предварительно, причиной происшествия стало превышение скорости на скользкой дороге. По словам автомобилистов, утром наблюдался гололед. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля – у него диагностировали ушиб грудной клетки, – рассказали подробности в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области.
Водителям рекомендуют соблюдать осторожность и соблюдать скоростной режим, так как проезжая часть на мостах и путепроводах может быть скользкой, передает «МегаТюмень».
Это не первое ДТП на ТКАД за последние два месяца. Так, в начале августа на трассе, скользкой от дождя, погиб водитель легкового атвомобиля. Смертельная авария произошла на объездной дороге в районе поворота на СНТ «Рябинка-2».
ИСТОЧНИК KP.RU