Хотел покататься: в Тюмени пьяный автомойщик угнал две дорогие иномарки
Накануне, 22 сентября, ночью в отделе полиции №7 Тюмени раздался тревожный звонок. Владелец дорогой иномарки сообщил: у него угнали транспортное средство. Каково же было удивление, что на его внедорожнике по ночному городу рассекал автомойщик.
– В ночь происшествия автомойщик одного из комплексов по улице Молодежной находился в состоянии алкогольного опьянения на рабочем месте. Он совершил угон «Тойоты Лэнд Крузер» и попал на этом автомобиле в дорожно-транспортное происшествие. Машину мужчина оставил на месте аварии. На этом его ночные приключения не закончились. Так, автомойщик вернулся на рабочее место и угнал еще одну дорогую иномарку «Мерседес Бенц», – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.
На этот раз стражи правопорядка остановили водителя на улице Барнаульской. К счастью, вторая машина не пострадала. Доставленный в отдел полиции 36-летний автомойщик пояснил, что просто хотел покататься по ночному городу на дорогих иномарках. Теперь же ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU