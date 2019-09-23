2019-09-23T09:53:30+03:00
Происшествия

Хотел покататься: в Тюмени пьяный автомойщик угнал две дорогие иномарки

На одной машине мужчина попал в ДТП
Вадим Бегун
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Тюменский автомойщик угнал два авто.Тюменский автомойщик угнал два авто.Фото: Вадим Бегун
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Накануне, 22 сентября, ночью в отделе полиции №7 Тюмени раздался тревожный звонок. Владелец дорогой иномарки сообщил: у него угнали транспортное средство. Каково же было удивление, что на его внедорожнике по ночному городу рассекал автомойщик.

– В ночь происшествия автомойщик одного из комплексов по улице Молодежной находился в состоянии алкогольного опьянения на рабочем месте. Он совершил угон «Тойоты Лэнд Крузер» и попал на этом автомобиле в дорожно-транспортное происшествие. Машину мужчина оставил на месте аварии. На этом его ночные приключения не закончились. Так, автомойщик вернулся на рабочее место и угнал еще одну дорогую иномарку «Мерседес Бенц», – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

На этот раз стражи правопорядка остановили водителя на улице Барнаульской. К счастью, вторая машина не пострадала. Доставленный в отдел полиции 36-летний автомойщик пояснил, что просто хотел покататься по ночному городу на дорогих иномарках. Теперь же ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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