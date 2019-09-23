2019-09-23T09:08:11+03:00
Общество

В Тюмени ожидается сильный ветер

МЧС вновь предупреждает о непогоде
Вадим Бегун
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На Тюмень идет сильный ветер.На Тюмень идет сильный ветер.Фото: Вадим Бегун
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На юге Тюменской области сегодня, 23 сентября, ожидается усиление ветра. Его порывы будут достигать 18 метров в секунду.

По данным Тюменского гидрометцентра, сегодня днем в Тюмени пройдет дождь. Ветер западный, переходящий в юго-западный, 8-13 метров в секунду с порывами до 18 метров в секунду. Температура днем +8, +10 градусов.

– При сильном ветре не находитесь вблизи рекламных щитов и конструкций, больших деревьев, линий электропередач и дорожных знаков. При сильном ливне не спускайтесь в углубленные помещения, лучше всего находиться выше подтопления. Если стихия застала в автомобиле, то следует перестроиться в крайний правый ряд, а если осадки усиливаются – покинуть транспорт и укрыться в здании, – посоветовали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В связи с объявленным штормовым предупреждением об ухудшении погодных условий в Тюменской области в филиале «Тюменские распределительные сети» компании «Россети Тюмень» введен режим повышенной готовности.

В июле в областном центре уже бушевал сильный ветер. Тогда город остался без воды. Сорванные крыши, разбитые машины и сломанные деревья: такой ущерб нанесла тюменцам непогода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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