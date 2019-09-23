2019-09-23T07:45:54+03:00
Общество

Почти двести деревьев высадили на улице Осипенко в Тюмени за выходные

Всего в городе появятся более восьми тысяч кустарников
Вадим Бегун
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Улицу Осипенко в Тюмени засадили новыми деревьями. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.Улицу Осипенко в Тюмени засадили новыми деревьями. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
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В Тюмени на улице Осипенко за выходные рабочие высадили 180 деревьев. Они завезли новый грунт, с помощью рулетки выверили положенное расстояние между деревьев, сделали подкорку для корневой системы и аккуратно высадили каждое дерево. Аварийные деревья выкорчевывают и на этих местах высаживают новые.

– Подрядчики используют крупномерные саженцы выше двух метров с закрытой корневой системой. Ассортимент высаживаемых зеленых насаждений очень разнообразен: липа, береза, разновидности яблони и клена, ива, ель и другие местные виды. В рамках компенсационных посадок на 130 городских участках появится 8,5 тысячи деревьев. Муниципальными контрактами предусмотрен уход за посадками в течение года, включающий прополку, рыхление приствольных лунок, вырезку сухих веток, полив, поправку растяжек, – рассказали в пресс-службе администрации города Тюмени.

В ведомстве сообщили, что в случае гибели саженца в течение гарантийного срока подрядчик на месте погибшего высаживает новое дерево за свой счет. Там добавили, что, как правило, приживаемость высокая, и при правильной организации процесса все зеленые насаждения чувствуют себя нормально.

ИСТОЧНИК KP.RU

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