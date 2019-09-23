Тюменские спасатели проверят более тысячи котельных

СЕГОДНЯ 07:00 2019-09-23T07:00:46+03:00

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Тюменские спасатели проверят 1098 котельных, расположенных на территории региона. Сезонная профилактическая операция «Отопительный сезон-2019» будет идти на юге Тюменской области до 31 октября.

Специалисты МЧС совместно с представителями обслуживающих организаций проверяют состояние подготовки котельных и иных теплорегулирующих установок, а также соблюдение правил эксплуатации печей, так как отопительный сезон всегда требует более ответственного и внимательного отношения к отопительным приборам.

– В настоящий момент спасателями обследовано более 50 процентов. Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено, – сообщил пресс-секретарь Главного управления МЧС по Тюменской области Геннадий Грибич, добавив, что основной целью мероприятий является повышение противопожарной защиты объектов жизнеобеспечения перед началом отопительного сезона. Также специалисты напоминают гражданам о необходимости строгого соблюдения норм и правил пожарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU