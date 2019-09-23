Новые абонентские пункты «ТРИЦ» откроются сегодня в Тюмени

СЕГОДНЯ 06:20 2019-09-23T06:20:35+03:00

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В Тюмени сегодня, 23 сентября, откроются два новых абонентских пунктов «ТРИЦ». Официальное открытие по улице Широтная, 92, корпус 1, состоится в 11.30, а затем на Солнечном проезде, 5.

Как известно, ОАО «ТРИЦ» осуществляет свою деятельность с 2003 года. За этот период по Тюменской области создано одиннадцать пунктов приема граждан, из них шесть – в областном центре. Пункты приема граждан находятся по адресам: улица Пермякова, 37, Первомайская, 40/1, Котовского, 54, Пышминская, 1-а, Солнечный проезд, 5, Широтная, 92/1. Еще два работают в Тобольске, по одному в Ялуторовске, Заводоуковске и Ишиме.

По информации общества, Центр осуществляет широкий спектр работ, включающий в себя начисление за жилищно-коммунальные услуги и организацию сбора денежных средств с населения с последующим перечислением конечным получателям – поставщикам услуг, консультирование граждан по вопросам начисления ЖКУ.

ИСТОЧНИК KP.RU