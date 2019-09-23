Светофоры на улице Щербакова в Тюмени отключат на четыре часа

СЕГОДНЯ 05:40 2019-09-23T05:40:38+03:00

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге

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В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 23 сентября, в Тюмени погаснут некоторые светофоры.

Так, с 8.00 до 17.00 отключение светофорных объектов произойдет на пересечении улиц 50 лет Октября и Старого Тобольского тракта и в районе завода «УГМК-Сталь» на Старом Тобольском тракте. Кроме того, с 13.00 до 17.00 обесточат светофоры и на пересечении улиц Щербакова и Велижанской, а также на пересечении улиц Щербакова и Безымянной.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

ИСТОЧНИК KP.RU