Погода на 23 сентября в Тюмени: дождь на полдня

СЕГОДНЯ 05:00 2019-09-23T05:00:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 23 сентября, облака в Тюмени уже с утра надолго займут свое место под солнцем. Пасмурная погода будет держаться до самого вечера. С середины дня будет идти сильный дождь, который к вечеру станет слабее.

Температура воздуха ночью составит +1 градус, днем потеплеет до 5 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +7. Вечером столбик термометра опустится до отметки +3 градусов. В этот день ожидается западный ветер, переходящий в юго-западный, 1-4 метра в секунду.

В этот день почитается память святителей Петра и Павла, епископов Никейских. О погоде судили по рябине. Если рябины в лесу много – осень дождливая, если же мало – сухая. Много ягод на рябине предвещает суровую зиму, поэтому и заготавливали тогда рябинный квас, чтобы в большие холода лечить простудные заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU