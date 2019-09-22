2019-09-22T17:41:07+03:00
Общество

Алена Шишкова рассказала, как трудно ей было одеваться в тюменских магазинах

Худоба девушки не оставляла выбора
Алена Кульмухаметова
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Сейчас Алена может позволит себе любую одежду. Фото из инстаграмСейчас Алена может позволит себе любую одежду. Фото из инстаграм
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Знаменитая тюменка Алена Шишкова накануне опубликовала в своем инстаграм новый пост-воспоминание. В нем блондинка рассказывает, как трудно ей было выбирать одежду в магазинах Тюмени. А виной всему была худоба.

- В школе я хотела кожаные брюки. У многих «чётких» они были, я тоже была из «чётких» (у меня были ботинки на огромной платформе, крутой фотик, ролики, велосипед, японская гитара), но кожаные брюки мне не покупали, - с горечью вспоминает Алена.

Девушка рассказывает, что даже джинсы на ее рост и размер купить было проблемой. Она даже плакала от безысходности.

- Как говорили продавцы: «у нас на таких худых ничего нет». Я помню, я плакала и спрашивала маму: почему Катя, Юля выбирают джинсы, которые им нравятся, а я радуюсь уже только потому, что нашлись джинсы, которые мне по размеру подошли? - пишет красавица.

По словам Алены, когда она училась в четвертом классе, в Тюмени, наконец, открылся один магазин европейской детской моды и мама стала одевать ее там.

Девушка признается, что сейчас магазины предлагают товар на любой размер и достаток, времена изменились. Однако ее пятилетней дочери Алисе важнее не игрушки и одежда, а проведенное вместе с мамой время: испечь вдвоем печенье, покататься на самокате или почитать книжку. Алену поддержали ее верные подписчики.

- Я по сей день хочу кожаные штаны))но так как худая, они на мне будут сидеть не очень, - комментирует пост mahachevaa.

Отметим, что всего за сутки пост набрал почти 80 тысяч лайков и его прокомментировали более 500 подписчиков звезды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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