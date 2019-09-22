Четверть всех малышей Тюменской области посещают ясли

СЕГОДНЯ 16:17 2019-09-22T16:20:45+03:00

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Тюменская область оказалась одним из самых успешных регионов в Уральском федеральном округе по доступности мест в детских садах. Об этом заявляют эксперты.

Они подсчитали, что в регионе проживает 160569 детей в возрасте от нуля до трех лет. Из них в ясли ходит 41455 малышей. Это чуть больше четверти от численности детей первых трех лет жизни. В соседней Свердловской области результаты на 4 процента хуже: лишь 35542 малыша имеют возможность ходить в ясли. В Курганской области местами в детских садах обеспечены лишь 17 процентов детей в возрасте до трех лет.

При этом в Тюмени стали востребованными группы для грудничков. Так, на ул. Мурманской реконструируют здание, где откроют ясли для малышей с двух месяцев. Всего дошкольное учреждение рассчитано на 420 мест.

Доступность дошкольного образования стала приоритетной задачей местных властей, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU