2019-09-22T15:36:00+03:00
Общество

«Точки роста» открываются в школах Тюменской области

Центры будут выполнять и функцию общественного пространства для развития общекультурных компетенций
Алена Кульмухаметова
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«Точки роста» открываются в школах Тюменской области. Фото с сайта pixabay.com«Точки роста» открываются в школах Тюменской области. Фото с сайта pixabay.com
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Центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» открываются в сельских школах Тюменской области. На сегодня их насчитывается уже 28.

Так, они появились в Тюменском районе на базе школ Богандинской №1, Богандинской №2, Винзилинской, Ембаевской, Московской, Переваловской, Червишевской и Чикчинской. Такие «точки» необходимы, чтобы поднять уровень и возможности образования сельских школ до уровня крупных городов.

Центры будут выполнять и функцию общественного пространства для развития общекультурных компетенций, цифровой грамотности, шахматного образования, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности.

Также предусмотрено взаимодействие с другими школами, организациями и учебными заведениями, сообщает «АиФ - Западная Сибирь».

ИСТОЧНИК KP.RU

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