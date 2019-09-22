«Точки роста» открываются в школах Тюменской области
Центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» открываются в сельских школах Тюменской области. На сегодня их насчитывается уже 28.
Так, они появились в Тюменском районе на базе школ Богандинской №1, Богандинской №2, Винзилинской, Ембаевской, Московской, Переваловской, Червишевской и Чикчинской. Такие «точки» необходимы, чтобы поднять уровень и возможности образования сельских школ до уровня крупных городов.
Центры будут выполнять и функцию общественного пространства для развития общекультурных компетенций, цифровой грамотности, шахматного образования, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности.
Также предусмотрено взаимодействие с другими школами, организациями и учебными заведениями, сообщает «АиФ - Западная Сибирь».
ИСТОЧНИК KP.RU