Тюменские предприятия успешны за счет четкой организации на производстве

СЕГОДНЯ 14:11 2019-09-22T14:11:23+03:00

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Представители тюменских предприятий приняли участие в стартовом совещании директоров на территории «Ковровского механического завода» во Владимирской области. Производственники обсудили реализацию национального проекта «Повышение производительности труда».

По словам заместителя генерального директора тюменского завода «Профмодуль» Екатерины Пуртовой, в части повышения производительности труда нам ещё есть чему друг у друга поучиться. У каждого предприятия свои особенности, и по востребованности продукции на рынке, и по наличию или отсутствию крупных заказчиков, но в любом случае только уменьшение времени обработки, уменьшение брака, регламентация всех процессов позволят быть на плаву.

Залог успеха «Профмодуля» заключается в четкой организации самих производственных процессов.

- Чистота в цехе, опрятный внешний вид рабочих тоже играют свою роль. Когда заказчик приходит на завод он и на это обращает внимание. При выполнении, в том числе и этих условий можно надеяться на увеличение поставок за пределы Тюменской области. Все это позволило нам существенно расширить географию поставок сэндвич-панелей. Сегодня мы их поставляем в Курганскую, Челябинскую, Омскую, Новосибирскую и Свердловскую области, а также в Пермский край, - рассказала Екатерина Пуртова.

ИСТОЧНИК KP.RU