Жителей Тюмени призывают сделать прививки от гриппа

СЕГОДНЯ 12:32 2019-09-22T12:32:30+03:00

За счет средств федерального бюджета в регионе поставят более 670 тысяч прививок

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Вакцинация поможет снизить число осложнений от тяжелой инфекции. В этом году в Тюменской области ожидаются одни из самых опасных видов гриппа: свиной и гонконгский.

По словам специалистов, эти штаммы принадлежат к типу А, могут передаваться человеку даже от животных. Как свиной, так и гонконгский грипп отличаются агрессивностью и тяжелыми последствиями. Очень часто люди умирают не от гриппа, а от его осложнений. В случае со свиным и гонконгским гриппом речь идет о пневмонии.

Об этом рассказала главный специалист управления организации медицинской помощи департамента здравоохранения Тюменской области Елена Иванова. Прививочная кампания от гриппы в Тюменской области проходит в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.

- В первую очередь прививки ставят школьникам, студентам и людям с определенными профессиями: медработникам, учителям, сотрудникам коммунального хозяйства и транспортных предприятий. За счет средств федерального бюджета в регионе поставят более 670 тысяч прививок. План уже выполнен более чем на четверть: вакцинировались 180 тысяч человек, из них 60% - взрослые, 40% - дети.

Вакцинацию можно провести в поликлинике по месту жительства. Если человек не попадает в льготные категории, он может приобрести вакцину самостоятельно, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU