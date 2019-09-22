Тюменцам рассказали, когда в их дома придет тепло

СЕГОДНЯ 12:13 2019-09-22T12:17:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Тюмени мерзнут в собственных квартирах. От холода не спасают ни включенные электрорадиаторы, ни толстый слой одежды и вязаных носков.

Очередной «холодный» пост появился сегодня в группе «ЧС Тюмень» в соцсети ВКонтакте.

- Может через группу нас услышат! Включите отопление! Аптеки план уже перевыполнили! Электроснабжающая компания тоже! Мы в собственных квартирах замерзаем!, - пишет анонимный подписчик паблика.

Погода не будет радовать горожан в ближаюшую неделю

Возмущение горожан вполне понятно. Несколько дней подряд в Тюмени установилась холодная и дождливая погода. По ночам случаются заморозки. Тюменцы отмечают, сушить белье не получается из-за сырости и холода в квартирах. А некоторые горожане и вовсе до сих пор живут без горячей воды. Новая неделя не планирует радовать теплой погодой горожан и отопительного сезона люди очень ждут.

По словам заместителя главы администрации Тюмени Павла Перевалова, городские власти следят за прогнозом погоды. В течение пяти дней среднесуточная температура воздуха должна быть на отметке +8 градусов. Если в воскресенье 22 сентября столбики термометров не подскачут до +30 градусов, то тепло в дома горожан придет уже после 23 сентября.

Отметим, что в прошлом году отопительный сезон начался в середине сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU