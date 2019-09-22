Тюменские учёные пробуют новый метод лечения кожных заболеваний

СЕГОДНЯ 11:16 2019-09-22T11:19:34+03:00

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Новые методы лечения кожных заболеваний внедряют тюменские врачи. Это позволит открыть путь к новому пониманию процессов, проходящих в коже человека, а также индивидуально подбирать лекарственный препарат и контролировать эффективность применяемых наружных средств.

По словам кандидата медицинских наук Сергея Гольцова, основным методом оценки состояния кожи по-прежнему остается визуальный осмотр. При этом глобальная технологизация и развитие смежных с дерматологией областей медицины - иммунология, цитология, стимулирует технологическое обновление дерматологии. Так, на основе специальной технологии у нас появилась возможность получать цитоиммунограммы кожи, отражающие состояние и динамику ее клеток. А значит подбирать каждому заболевшему индивидуально необходимы препарат.

Он также добавил, что в своей распространенности, заболевания кожи входят в первую пятёрку среди всех болезней. В частности, им подвержены каждый 25-й взрослый человек в Российской Федерации и каждый 15-й ребёнок.

ИСТОЧНИК KP.RU