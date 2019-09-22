СЕГОДНЯ 09:57 2019-09-22T09:57:52+03:00

Тюменцев просят опознать погибшую в ДТП женщину по маникюру и носкам. Фото УМВД по Тюменской области

Документов и банковских карт при ней не обнаружено

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Тело женщины было обнаружено 19 сентября после дорожно-транспортного происшествия в районе дома 245 по улице Республики в Тюмени. Никаких документов или вещей, способствующих опознать ее личность, при погибшей не обнаружено.

Опознавать женщину приходитс по одежде и обуви. Фото с сайта УМВД по Тюменской области

Управление уголовного розыска УМВД России по Тюменской области просит помочь тюменцев опознать незнакомку. Погибшей примерно 35-45 лет, европейской внешности, рост около 165 см., среднего телосложения, волосы до плеч, окрашены в темно-рыжий цвет. Была одета в куртку из материи серого цвета, брюки из материи чёрного цвета, свитер синего цвета, бюстгальтер бело-кремового цвета, носки розового цвета с изображением пчелы, сапоги демисезонные чёрного цвета. На шее цепочка с крестиком из металла серебристого цвета. При себе имела два металлических ключа. Из особых примет у женщины маникюр: на обеих руках ногти красного цвета, на безымянных пальцах обеих рук имеются стразы в количестве 3-х штук.

Всем кому что-либо известно о личности женщины просят позвонить по телефону (3452) 793 932, 793 638, 793 727, дежурная часть 793 023 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU