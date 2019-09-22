2019-09-22T09:18:35+03:00
Общество

В Тюмени пройдёт новая лекция проекта «КонцептХаб»

Новым спикером проекта в конце сентября станет российский историк
Алена Кульмухаметова
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В Тюмени пройдёт новая лекция проекта «КонцептХаб». Фото с сайта pixabay.comВ Тюмени пройдёт новая лекция проекта «КонцептХаб». Фото с сайта pixabay.com
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Лекция по теме «Архитектура нового века. Как сохраняя прошлое, идти в будущее?» запланирована на 29 сентября в 13 часов. Место проведения уточняется.

Спикером станет российский историк и автор самого популярного телеграм-канала про архитектуру «Архитектурные излишества» Павел Гнилорыбов.

Проект «КонцептХаб» уже несколько сезонов реализует формат открытых лекций, где любой желающий в неформальной обстановке может услышать интересного спикера, подробнее узнать о его проектах и задать все интересующие вопросы.

Новым спикером проекта в конце сентября станет российский историк, публицист, сотрудник Музея Москвы, автор экскурсионного проекта «МосПешком» и телеграм-канала «Архитектурные излишества» Павел Гнилорыбов. На канал, который был основан в 2017 году, подписаны 38 тысяч человек. Проект посвящен мировой и отечественной архитектуре, современным и старинным зданиям, истории их возведения и архитектурным редкостям, которые можно найти в российских городах.

На лекции спикер расскажет об опыте других городов в поддержании культурного наследия, о роли исторической архитектуры и о смыслах, которые она дает городу, и как сочетается с современной застройкой. Павел Гнилорыбов на конкретных примерах разберёт базовые принципы охраны наследия, поговорит о цвете в русской архитектуре, сохранении деталей и праве на мечту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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