У тобольских пенсионеров медики эффективно выявляют патологии современными методами

СЕГОДНЯ 08:39 2019-09-22T08:39:14+03:00

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В областной больнице города Тобольск уже третий год проводятся скрининговые исследования по выявлению заболеваний желудочно-кишечного тракта. На скрининг направляются все пациенты, достигшие возраста 55-60 лет.

В случае выявления «неполадок» в работе ЖКТ, пациентов отправляют на более углубленное обследование с помощью гастроскопии и колоноскопии. На скрининги пациентов направляют при прохождении диспансеризации, а также из кабинетов раннего выявления заболеваний.

Напомним, что такая программа в рамках регионального проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями Национального проекта «Здравоохранение» призвана выявить новообразование на ранней стадии.

Отметим, что в день в больнице проводится 6-8 скрининговых исследований, для которых раньше пациенту приходилось ехать в Тюмень.

Новое оборудование, стоимость которого порядка 1,5 млн. рублей, было закуплено за счет средств областного бюджета, сообщает «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU