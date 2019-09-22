В Тюмени «бабушки особого назначения» изучают тонкости контактного боя

СЕГОДНЯ 06:52 2019-09-22T07:03:35+03:00

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Участники тюменского проекта «Бабушки особого назначения» весь сентябрь осваивают тактику поведения в конфликтных ситуациях. Так, пожилые тюменки с помощью специалистов Тюменского центра самообороны «Крав-Мага» и военно-патриотического клуба «Квазар» Алексея Макарова и Антона Клецко учатся давать отпор агрессору из различных видов боевых стоек.

После нескольких занятий они могут отражать нападение, в том числе с помощью подручных средств: трость, ключи и т.п. Но это далеко не все. Кроме того, они учатся правильно оценивать ситуацию, верно реагировать на агрессию, чтобы не провоцировать преступника.

Бабушки с интересом занимаются и с оружием, уже могут надеть общевойсковой защитный комплект, респиратор и противогаз, спасательное снаряжение, бронежилеты и каски, учатся вязать крепкие узлы и обращаться со спасательным снаряжением. Впереди у них изучение способов психологической защиты, защиты от хватов, удушений и боковых ударов. «Самооборона» - первый образовательный блок проекта из семи.

Как рассказали в департаменте социального развития Тюменской области, помимо освоения навыков самообороны, тюменки научатся определять психологический портрет мошенника, оказывать первую помощь, изучат правила выбора продуктов питания и права потребителей, вопросы безопасности в быту и на улице, юридической и финансовой грамотности, приобщатся к экологичному образу жизни, станут частью деятельности по сохранению окружающей среды, начиная со своего дома, двора, парка.

ИСТОЧНИК KP.RU