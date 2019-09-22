СЕГОДНЯ 05:53 2019-09-22T05:53:15+03:00

Погода в Тюмени 22 сентября: дожди и холодно. Фото с сайта pixabay.com

Изменить размер текста: A A

В воскресенье 22 сентября в Тюмени пасмурно и весь день ожидается дождь. Ветер переменных направлений: северо-восточный, северный, северо-западный, западный 4-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +6, +8 градусов.

В Тюменской области облачно, дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, возможен град, ветер юго-восточный, восточный 8-13 метров в секунду, днем местами порывы до 18-23 метров в секунду, температура воздуха днем составит +7,+12 градусов, местами до +14,+19 градусов.

22 сентября – день осеннего равноденствия. Именно сегодня ночь ровняется с днем и постепенно начинает увеличиваться. Солнце радует людей последними теплыми лучами, перелетные птицы улетают на юг, и начинается настоящий осенний листопад. С этой даты наступает второе «бабье лето», которое длится вплоть до праздника Покров (14 октября). Эту пору в народе прозвали «золотая осень».

ИСТОЧНИК KP.RU