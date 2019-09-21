Полпреда президента в УФО впечатлили тюменская школа, дороги и комплексная застройка микрорайонов

СЕГОДНЯ 20:48 2019-09-21T20:48:04+03:00

Полномочный представитель президента в УФО Николай Цуканов вместе с губернатором Тюменской области осмотрел здание школы №65 по ул. Бориса Житкова, 1. Полпред посетил столовую, спортивные залы, учебные аудитории и рекреации для отдыха, а также пообщался с педагогами и родителями учеников. По его словам, новый корпус школы может стать примером для тиражирования в других субъектах УФО. По мнению полпреда, нацпроект «Образование» – один из главных проектов, потому что без качественного образования сложно говорить о развитии регионов и страны. Николай Цуканов признался, что школа №65 – настоящий научно-образовательный и культурный центр, и такие школы нужно тиражировать по всем регионам УФО. - Понимаем, что не каждый регион может позволить себе построить такую школу, но нужно стремиться к этому. Думаю, что к этому разговору мы еще вернемся. Пока я подобной школы в нашем округе не видел, - признался Николай Цуканов. Помимо школы его впечатлили дороги и грамотно продуманная комплексная застройка микрорайонов. Полпред заметил, что в городе последовательно строятся социальная инфраструктура, дороги и развязки. - Так должны выглядеть наши города – это то, о чем говорит президент. Надо строить не метр квадратный, а комфортную среду. Губернаторам нужно почаще приезжать друг к другу и перенимать все, что есть лучшего в округе, - отметил он. Александр Моор поблагодарил полпреда за высокую оценку города и подтвердил, что к развитию территории в Тюменской области комплексно подходят уже много лет.

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Полномочный представитель президента в УФО Николай Цуканов вместе с губернатором Тюменской области осмотрел здание школы №65 по ул. Бориса Житкова, 1. Полпред посетил столовую, спортивные залы, учебные аудитории и рекреации для отдыха, а также пообщался с педагогами и родителями учеников. По его словам, новый корпус школы может стать примером для тиражирования в других субъектах УФО.

По мнению полпреда, нацпроект «Образование» – один из главных проектов, потому что без качественного образования сложно говорить о развитии регионов и страны. Николай Цуканов признался, что школа №65 – настоящий научно-образовательный и культурный центр, и такие школы нужно тиражировать по всем регионам УФО.

- Понимаем, что не каждый регион может позволить себе построить такую школу, но нужно стремиться к этому. Думаю, что к этому разговору мы еще вернемся. Пока я подобной школы в нашем округе не видел, - признался Николай Цуканов.

Помимо школы его впечатлили дороги и грамотно продуманная комплексная застройка микрорайонов. Полпред заметил, что в городе последовательно строятся социальная инфраструктура, дороги и развязки.

- Так должны выглядеть наши города – это то, о чем говорит президент. Надо строить не метр квадратный, а комфортную среду. Губернаторам нужно почаще приезжать друг к другу и перенимать все, что есть лучшего в округе, - отметил он.

Александр Моор поблагодарил полпреда за высокую оценку города и подтвердил, что к развитию территории в Тюменской области комплексно подходят уже много лет.

ИСТОЧНИК KP.RU