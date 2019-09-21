В Тюменской области стартует новый этап стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов»

СЕГОДНЯ 20:37 2019-09-21T20:37:28+03:00

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Губернаторская школа – ключевое стартовое мероприятие инициативы «Кадры будущего для регионов» – состоится с 22 по 26 сентября на базе областного центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири».

В прошлом году Тюменская область и ещё 7 субъектов РФ включились в апробацию стратегической инициативы «Кадры будущего для региона». По её итогам в регионе приняли решение о продлении соглашения между правительством Тюменской области и «Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и реализации второго сезона инициативы 2019–2020 гг. Под руководством наставников (представителей тюменских предприятий и тьюторов) в новом этапе примут участие 140 детей из 20-ти муниципальных образований региона.

Ключевое событие – Губернаторская школа, которая соберёт на одной площадке участников, наставников и тьюторов со всей области. В программе ожидаются образовательные модули по проектной деятельности, тренинги на знакомство, мотивацию и развитие лидерских и деловых качеств.

Ребятам предстоит глубоко погрузиться в сферу социального проектирования. Разделившись на проектные команды, они будут учиться писать, презентовать и защищать свои проекты перед членами жюри. В качестве федеральных экспертов в образовательной программе примут участие квалифицированные преподаватели и эксперты «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

Кроме образовательных мероприятий участников ждут конкурсы, развлекательная площадка, игровой блиц-турнир «Национальные проекты России», флешмоб и форсайт-сессия «Конвейер проектов».

ИСТОЧНИК KP.RU